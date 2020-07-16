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Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Николай Тищенко возмутил украинцев тверком под песню Насти Каменских «Хочу попу, как у Ким».
В Сети опубликована видеозапись, на которой народный избранник вместе с радиоведущим Вячеславом Деминым находится на заднем сиденье автомобиля и с воодушевлением исполняет зажигательный танец, двигая бедрами перед камерой.
Не всем соотечественникам Тищенко пришелся по нраву этот ролик. Некоторые украинцы посчитали танец кандидата в мэры Киева и ресторатора оскорбительными. По их мнению, так владелец ресторана «Велюр» радуется тому, что его заведение продолжает функционировать во время пандемии.
Политика , Видео , В мире , Общество , Украина
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