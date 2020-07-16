Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео 

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Николай Тищенко возмутил украинцев тверком под песню Насти Каменских «Хочу попу, как у Ким».

В Сети опубликована видеозапись, на которой народный избранник вместе с радиоведущим Вячеславом Деминым находится на заднем сиденье автомобиля и с воодушевлением исполняет зажигательный танец, двигая бедрами перед камерой.

Не всем соотечественникам Тищенко пришелся по нраву этот ролик. Некоторые украинцы посчитали танец кандидата в мэры Киева и ресторатора оскорбительными. По их мнению, так владелец ресторана «Велюр» радуется тому, что его заведение продолжает функционировать во время пандемии.