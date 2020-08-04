Пушков ответил на слова Лукашенко об отношениях с РФ

"Насчет "предметного интереса" со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима", — написал парламентарий в Twitter.

По мнению Пушкова, только эти мотивы могут двигать Соединенными Штатами.

Как подчеркнул сенатор, Лукашенко считает, что можно обернуть такую ситуацию себе на пользу.

"Никому пока такая игра не удавалась", — предостерег он.

Ранее Лукашенко отметил, что Москва "напрасно поменяла" братские отношения с Минском на партнерские. При этом он добавил, что страны всегда будет союзниками. Глава государства также заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, в то время как Запад стал проявлять к Минску "все более предметный интерес".