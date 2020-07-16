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В Британии начали расследовать «российское вмешательство» в выборы 

РИА Новости и ещё 28 3 часа назад
В Британии начали расследовать «российское вмешательство» в выборы
Фото: Москва24
ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.
"На основании обширного анализа правительство пришло к выводу, что российские игроки почти наверняка пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам", — говорится в тексте заявления Рааба.
"Секретные документы, связанные с соглашением о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконным образом добыты перед всеобщими выборами 2019 года и распространены онлайн через платформу Reddit. После того, как это не имело результата, были предприняты дальнейшие попытки продвинуть незаконно добытые материалы онлайн в преддверии всеобщих выборов", — отмечается в заявлении Рааба.
При этом глава МИД отметил, что свидетельств масштабной российской кампании по вмешательству в выборы у правительства нет.
"Хотя свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы полностью неприемлема. Нашим приоритетом всегда было и есть защита нашей демократии и выборов. Проводится уголовное расследование, так что для нас будет неуместным говорить на этом этапе что-либо еще", — отмечает министр.
"Правительство оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем", — указал министр.
В ближайшие дни комитет по разведке палаты общин парламента опубликует доклад, подготовленный предыдущим составом комитета, о якобы имевшем место влиянии России на демократические процессы в Британии. В нем, как предполагается, идет речь о вмешательстве в референдум по Brexit 2016 года и всеобщие выборы 2017 года.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Комментарии
Политика , Европа , Кавказ , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Мария Табак , МИД , РИА Новости , США , Великобритания
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