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Мишустин рассказал о работе по подготовке правительственных актов 

РИА Новости и ещё 1 23 минуты назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал организовать процесс работы кабмина так, чтобы подготовка всех правительственных актов шла без сбоев.
На заседании кабмина в четверг он обратил внимание коллег по правительству на уровень исполнительской дисциплины.
"У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки все время продлеваются. На это с самого начала нашей работы я обращал особое внимание, а сейчас на него обращают внимание депутаты Государственной думы. Ситуация постепенно улучшается, но недостаточно быстро", — заявил Мишустин.
В то же время, уточнил он, кабмин смог оперативно обеспечить правовую основу для всех решений по поддержке граждан и бизнеса, которые принимались в последние месяцы.
"Необходимо организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев. Поручаю моим заместителям в течение двух месяцев полностью доработать все акты. Обращаю внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти: то же самое необходимо сделать и в отношении своих ведомственных актов", — подчеркнул глава правительства.
Он также попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко взять эти вопросы на особый контроль и докладывать по теме еженедельно.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Госдума
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