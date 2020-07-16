Глава кабинета министров Михаил Мишустин обратил внимание на уровень исполнительской дисциплины и призвал коллег организовать работу так, чтобы подготовка всех правительственных актов шла без сбоев. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки все время продлеваются. На это с самого начала нашей работы я обращал особое внимание, а сейчас на него обращают внимание депутаты Государственной думы. Ситуация постепенно улучшается, но недостаточно быстро», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин призвал «организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов шла без сбоев» и поручил заместителям в течение двух месяцев полностью доработать все акты.

«Обращаю внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти: то же самое необходимо сделать и в отношении своих ведомственных актов», — заявил он.

«Рамблер» писал, что ранее Мишустин оценил заболеваемость COVID-19 в России. По словам премьер-министра в стране пройден пик заболеваемости коронавирусом, однако расслабляться рано.