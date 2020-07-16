Путин перенес визит в Крым

Керчи. В среду Песков заявил, что в четверг Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России , по его словам, президент должен был побывать на судостроительном заводе "Залив"

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", — рассказал Песков о рабочем графике Путина в четверг.

По его словам, в четверг президент проведет "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу.

"Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево, сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу. Традиционно это летом начинается. Президент принял решение сегодня собрать первое совещание, как раз такое прикидочное совещание, по предстоящему бюджетному процессу", — рассказал он.