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Рабочую поездку Путина в Крым перенесли на понедельник 

РИА Новости 21 минуту назад
Путин перенес визит в Крым
Фото: РИА Новости
Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Крым перенесена на понедельник, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду Песков заявил, что в четверг Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, по его словам, президент должен был побывать на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", — рассказал Песков о рабочем графике Путина в четверг.
По его словам, в четверг президент проведет "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу.
"Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево, сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу. Традиционно это летом начинается. Президент принял решение сегодня собрать первое совещание, как раз такое прикидочное совещание, по предстоящему бюджетному процессу", — рассказал он.
Он добавил, что на совещание приглашены председатель правительства Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Песков отметил, что сегодня у президента насыщенные рабочие планы.
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Политика , Антон Силуанов , Максим Решетников , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Эльвира Набиуллина , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Максим Орешкин , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Администрация Президента РФ , Генштаб , Судостроительный завод "Залив" , Минфин , Центральный банк России , Керчь , Республика Крым
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