Путин перенес визит в Крым

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По словам представителя Кремля, рабочая поездка Путина в Крым перенесена на понедельник.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево», — пояснил Песков.

Он отметил, что глава государства принял решение собрать сегодня «прикидочное совещание» по предстоящему бюджетному процессу.

Как сообщал «Рамблер», в Крыму будут заложены универсальные десантные корабли, которые должны заменить французские «Мистрали». СМИ писали, что один из кораблей получит название «Керчь».