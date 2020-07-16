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Президент России перенес поездку в Крым 

Алиса Селезнёва 12 минут назад
Путин перенес визит в Крым
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин перенес свою поездку в Керчь, где должен принять участие в церемонии закладки боевых кораблей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя Кремля, рабочая поездка Путина в Крым перенесена на понедельник.
«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево», — пояснил Песков.
Он отметил, что глава государства принял решение собрать сегодня «прикидочное совещание» по предстоящему бюджетному процессу.
Как сообщал «Рамблер», в Крыму будут заложены универсальные десантные корабли, которые должны заменить французские «Мистрали». СМИ писали, что один из кораблей получит название «Керчь».
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Керчь , Республика Крым
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