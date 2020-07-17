Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете 

РИА Новости и ещё 4 41 минуту назад
Мишустин прибыл в Минск
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Планируются переговоры глав делегацией в узком и расширенном составе.
Повестка заседания межправсовета ЕАЭС включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС и дальнейшего развития системы маркировки товаров средствами идентификации.
Планируется обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках Союза. Также предполагается принять решение о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС. Особое внимание участники заседания уделят комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Последние новости
Что сказал Фургал о массовых акциях в свою поддержку Что сказал Фургал о массовых акциях в свою поддержку В России ответили на угрозы США В России ответили на угрозы США Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , ЕАЭС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Опубликовано видео урагана в Муроме
Опубликовано видео урагана в Муроме
Ждать ли вторую волну коронавируса в РФ?
Ждать ли вторую волну коронавируса в РФ?
Украина пригрозила России НАТО
Украина пригрозила России НАТО
Видео
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
02:47
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
Происшествия
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение