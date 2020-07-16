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В МИД пояснили, в каких случаях Россия будет исполнять решения ЕСПЧ 

News.ru 35 минут назад
Россия назвала условие для исполнения решений ЕСПЧ
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут исполняться Россией только в том случае, если они не станут противоречить конституции страны.
«Речь не идёт об исполнении или неисполнении решений. Конечно, ЕСПЧ будет продолжать работать, будет принимать иски от российских граждан. Но исполнять решения мы будем в той мере, насколько это соответствует Конституции РФ», — отметил Грушко в интервью «Интерфаксу».
Дипломат пояснил, что подобные положения прописаны в законах многих стран, в частности Великобритании, Германии, Италии.
Грушко также ответил на вопрос о том, смогут ли россияне рассчитывать на решения ЕСПЧ в свою пользу и выплату соответствующих компенсаций. По его словам, Россия ратифицировала европейскую Конвенцию по защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), поэтому её положения «являются частью нашего внутреннего законодательства».
При этом дипломат подчеркнул, что «в правоприменении коллизии между вердиктами ЕСПЧ и нормами Конституции РФ будут исключены».
«Есть огромное количество дел, где государства-участники заявляют о том, что они не могут исполнить, полностью или частично, решения суда, потому что они противоречат тем или иным конституционным положениям», — указал Грушко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алёна Попова обратились в ЕСПЧ из-за технологии массового распознавания лиц на акции протеста в Москве в 2019 году. Это первая подобная жалоба в практике ЕСПЧ, сообщает правозащитная организация «Агора», юристы которой ведут дело.
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Политика , Владимир Милов , Александр Грушко , Алена Попова , ЕСПЧ , МИД , Интерфакс
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