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Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе 

Украина.ру 1 час назад
Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе
Фото: РИА Новости
Москва попросила Грузию отказаться от провокационных действий на границе. Об этом говорится 15 июля в комментарии на сайте министерства иностранных дел России.
«Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией», — отмечается в заявлении.
По словам дипломатов, под этими форматами подразумеваются в том числе «региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал "Григорий Карасин — Зураб Абашидзе"».
В Москве также выразили надежду на «более энергичную разъяснительную работу грузинских властей с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы».
Комментарий появился после того, как российские пограничники в Абхазии задержали трех граждан Грузии, которые незаконно пересекли границу и углубились на территорию республики. Также 11 июля гражданин Грузии нарушил границу с Южной Осетией и углубился на территорию страны. При появлении южноосетинских пограничников он произвел по ним несколько выстрелов из ружья, ответным огнем он был ранен.
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Комментарии
Политика , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , МИД , Абхазия , Грузия , Москва , Южная Осетия
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