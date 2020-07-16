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Пушков раскритиковал Горбачева за «геополитическую капитуляцию» 

РИА Новости и ещё 4 38 минут назад
«Позволил Германии вступить в НАТО»: Пушков раскритиковал Горбачева
Фото: ТАСС
Президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, несмотря на возможность требовать нейтрального статуса новой страны, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Так он прокомментировал публикацию в твиттере официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал как 30 лет назад, 15 июля, в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.
Помимо этого, напомнил Пушков, президент СССР распорядился вывести советские войска, которые находились в Германии на законных основаниях, с территории ФРГ до 1994 года. Российский сенатор считает, что немецкие власти ждали реакции Горбачева, поскольку от Москвы "зависело очень многое".
Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны.
Он добавил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия на членство объединенной Германии в НАТО, президент СССР получил "вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом".
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Комментарии 2
Политика , Европа , Михаил Горбачев , Штеффен Зайберт , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО , Германия
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