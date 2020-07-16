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Жириновский нашёл повод оправдать Фургала 

News.ru 13 минут назад
Жириновский нашёл повод оправдать Фургала
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский в очередной раз вступился за губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он отметил, что есть огромная разница между тем, чтобы совершить убийство и быть его организатором.
Лидер ЛДПР уверен, что в суде сторона обвинения будет пытаться доказать причастность Фургала к организации обвинения.
Мы будем смотреть, в чём вина будет, ведь некоторые говорят, мол, убийца-убийца. Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал, — заявил Жириновский в интервью RT.
Политик добавил, что и участие Фургала в организации убийства пока тоже ещё не доказано.
Глава Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств, совершённых в период 2004–2005 годов. Он арестован до 9 сентября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал главной ошибкой Кремля. Об этом, комментируя происходящие в регионе акции протеста, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своём Twitter он предложил вернуть Сергея Фургала и назначить его главой Дальнего Востока.
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Комментарии
Политика , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ЛДПР , Хабаровский Край
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