Жириновский нашёл повод оправдать Фургала 

Лидер ЛДПР уверен, что в суде сторона обвинения будет пытаться доказать причастность Фургала к организации обвинения.

Мы будем смотреть, в чём вина будет, ведь некоторые говорят, мол, убийца-убийца. Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал, — заявил Жириновский в интервью RT.

Политик добавил, что и участие Фургала в организации убийства пока тоже ещё не доказано.

Глава Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств, совершённых в период 2004–2005 годов. Он арестован до 9 сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал главной ошибкой Кремля. Об этом, комментируя происходящие в регионе акции протеста, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своём Twitter он предложил вернуть Сергея Фургала и назначить его главой Дальнего Востока.