Россия обвинила Грузию в провокациях

Москва попросила Грузию отказаться от провокационных действий на границе. Об этом говорится в опубликованном комментарии на сайте МИД России.

Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, — заявили на Смоленской площади.

Дипломаты поясняют, что под этими форматами подразумеваются, в том числе, «региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал " Григорий Карасин Зураб Абашидзе "».

Кроме того, в Москве выразили надежду на «более энергичную разъяснительную работу грузинских властей с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы».