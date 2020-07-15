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Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе 

Lenta.ru и ещё 4 32 минуты назад
Россия обвинила Грузию в провокациях
Фото: Reuters
Москва попросила Грузию отказаться от провокационных действий на границе. Об этом говорится в опубликованном комментарии на сайте МИД России.
Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, — заявили на Смоленской площади.
Дипломаты поясняют, что под этими форматами подразумеваются, в том числе, «региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал "Григорий Карасин — Зураб Абашидзе"».
Кроме того, в Москве выразили надежду на «более энергичную разъяснительную работу грузинских властей с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы».
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Политика , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , Грузия , Москва
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