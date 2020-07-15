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Лавров попросил Евросоюз повлиять на Украину 

Lenta.ru 1 час назад
Лавров попросил Евросоюз повлиять на Украину
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европейский союз содействовать выполнению властями Украины минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению МИД, министр по итогам встречи с главами дипломатических миссий стран-членов Европейского союза и руководителем представительства ЕС в России отметил необходимость недискриминационного подхода к обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Ливии и Венесуэле, а также проблему иранской ядерной программы. Представители России и стран-членов ЕС рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание они уделили взаимодействию в преодолении последствий эпидемии коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров негативно оценили заявления Украины о необходимости пересмотреть минские соглашения. Кроме того, главы государств подтвердили отсутствие альтернативы минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.
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Политика , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС
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