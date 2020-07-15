Лавров попросил Евросоюз повлиять на Украину 

Согласно заявлению МИД , министр по итогам встречи с главами дипломатических миссий стран-членов Европейского союза и руководителем представительства ЕС в России отметил необходимость недискриминационного подхода к обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Ливии и Венесуэле, а также проблему иранской ядерной программы. Представители России и стран-членов ЕС рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание они уделили взаимодействию в преодолении последствий эпидемии коронавируса.