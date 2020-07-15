Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе 

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Переговоры состоялись по инициативе Берлина. По данным Кремля, ситуации на юго-востоке Украины было уделено особое внимание.

«Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договорённостей», — указано в сообщении.

Российская сторона подчеркнула, что линия Киева на выборочное исполнение обязательств по минским договорённостям заводит в тупик переговорный процесс.

Кроме того, Путин и Меркель дали негативную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер». Стороны подтвердили безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта.

«В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», — заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров стран нормандского формата.