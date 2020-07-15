Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе 

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Переговоры состоялись по инициативе Берлина. По данным Кремля, ситуации на юго-востоке Украины было уделено особое внимание.
«Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договорённостей», — указано в сообщении.
Российская сторона подчеркнула, что линия Киева на выборочное исполнение обязательств по минским договорённостям заводит в тупик переговорный процесс.
Кроме того, Путин и Меркель дали негативную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер». Стороны подтвердили безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта.
«В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», — заявили в Кремле.
Отмечается, что Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров стран нормандского формата.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям.