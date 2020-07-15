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Меркель поговорила с Путиным об Украине 

News.ru и ещё 1 43 минуты назад
Меркель позвонила Путину
Фото: EPA/ ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили Украину.
Основной темой беседы стала реализация Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Кроме того, собеседники обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, говорится на сайте правительства ФРГ.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин обсудил ливийскую проблематику с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Тогда главы государств высказались в поддержку прекращения военных действий и возобновления диалога враждующих сторон в соответствии с решениями Берлинской конференции января 2020 года и резолюции Совбеза ООН 2510.
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Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , Совбез ООН , Германия
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