Меркель позвонила Путину

Основной темой беседы стала реализация Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Кроме того, собеседники обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, говорится на сайте правительства ФРГ.