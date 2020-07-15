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Поклонская пообещала лично проверять крымские пляжи 

News.ru и ещё 2 54 минуты назад
Поклонская пообещала лично проверять крымские пляжи
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что намерена лично проводить проверки крымских пляжей после жалобы отдыхающих в Сакском районе на взимание платы за проход к морю.
Обещаю, что в свободное время буду лично наведываться на крымские пляжи с аналогичным визитом. И такие смешные отговорки, что «сторож сам установил шлагбаум и берёт деньги за проход к морю» (как в Сакском районе), не принимаются, — написала парламентарий в своём Telegram-канале.
Поклонская добавила, что рассказала о ситуации главе Крыма Сергею Аксёнову и подготовила запросы прокурору республики для организации проверок готовности, безопасности и доступности пляжей.
Руководителям прибрежных городов и районов депутат порекомендовала посетить пляжи и оценить, насколько они подходят для отдыха.
Ранее NEWS.ru писал об угрожающей экологической ситуации на крымских пляжах из-за отсутствия современных очистных сооружений. Один из местных активистов опубликовал в соцсетях видеоролик как на одном из популярных пляжей Коктебеля в море сливается канализация. По его словам, такое наблюдается в большинстве населённых пунктов полуострова.
Проблема со стоками актуальна для всего побережья, где есть частный бизнес или гостиницы и пансионаты. Особенно это касается участков ИЖС, где количество стоков рассчитано на одну семью, а фактически построена гостиница, в которой живёт множество постояльцев.
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Комментарии 1
Политика , Другое , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , Госдума
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