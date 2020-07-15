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Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка 

РИА Новости и ещё 9 13 часов назад
Зеленский предложил кандидатуру на должность главы Нацбанка
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
"Проект постановления о назначении Шевченко К. Е. на должность председателя Национального банка Украины… 15 июля 2020 года передан на рассмотрение руководству", — сообщается на сайте.
Кирилл Шевченко возглавляет Укргазбанк с мая 2015 года.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Кирилл Шевченко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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