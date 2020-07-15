Долой русского: на Аляске решили «подрихтовать» историю 

Война с памятниками в США докатилась "до самых до окраин". Власти города Ситка на Аляске решили убрать с видного места памятник первому правителю русских поселений в Америке Александру Баранову.

Городской совет принял резолюцию, против которой проголосовал лишь один человек. Координационный совет организаций российских соотечественников США подал петицию против переноса монумента из центрального парка в музей. Но тщетно. Баранова назвали завоевателем, ответственным за убийства и изнасилования. Мэр Ситки Гэри Пэкстон заявил, что решение властей будет реализовано с уважением ко всем заинтересованным сторонам, в позитивном и конструктивном ключе. Впрочем, это лишь громкие слова. Далеко не все жители Аляске согласны с переносом памятника. Но их вряд ли послушают. Политический момент не тот.

Коронавирус, его экономические и политические последствия вылились в США в массовые акции и погромы, в ходе которых в какой-то момент внимание активистов сосредоточилось на памятниках. Многие из них, в том числе посвященные бывшим президентам и отцам-основателям Соединенных Штатов, пострадали лишь потому, что изображенные на них государственные деятели якобы были причастны к расовой дискриминации. В нынешней накаленной до предела атмосфере и при учете, мягко говоря, непростых отношений Москвы и Вашингтона, дело логичным образом дошло и до памятников, так или иначе связанных с Россией.

Александр Баранов в конце XVIII — начале XIXвеков был предпринимателем и первым Главным правителем русских поселений в Северной Америке. Он исследовал и описал географические особенности региона, основал в Ситке форт Новоархангельск, затем отбил его от нападения индейцев, за что был награжден императором Павлом I. Затем по распоряжению Баранова в Калифорнии была организована русская торговая фактория — Форт-Росс.

А еще благодаря этому человеку на Аляске были построены заводы, верфи и школы, расширены торговые связи Америки с русскими поселениями. Через полвека русские владения в Северной Америке были проданы США. Кстати, Аляску для Старого Света открыли русские путешественники. И на момент продажи она была не захолустьем, а развитой территорией именно благодаря Баранову. Так что он явно не тот исторический деятель, память о котором нужно засунуть поглубже в музей.