Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков назвал ситуацию в Белоруссии внутренним делом этой страны 

ТАСС и ещё 7 28 минут назад
«Ничего не изменилось»: Кремль о ситуации в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии, так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Белоруссии, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: "Как внутреннее дело Белоруссии, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось".
По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой Союзного государства России и Белоруссии.
"Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться", — заключил Песков.
Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту произошедших в Минске 14 июля событий, связанных с нарушением общественного порядка. По данным МВД республики, правоохранительные органы во вторник задержали в различных регионах страны более 250 человек. По данным правозащитников, силовиками в Минске было задержано более 200 участников акции в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты Белоруссии.
Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
ТАСС: последние новости
Дума рассмотрит поправки к проекту об обязанности росгвардейцев представляться гражданам Дума рассмотрит поправки к проекту об обязанности росгвардейцев представляться гражданам Путин сократил центральный аппарат МВД более чем на 130 человек Путин сократил центральный аппарат МВД более чем на 130 человек Песков рассказал о планах Путина на отпуск Песков рассказал о планах Путина на отпуск
Комментарии 2
Политика , В мире , Конфликты , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Видео
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение