«Ничего не изменилось»: Кремль о ситуации в Белоруссии

Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии , так как это внутреннее дело республики. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Белоруссии, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул: "Как внутреннее дело Белоруссии, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось".

По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой Союзного государства России и Белоруссии.

"Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться", — заключил Песков.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту произошедших в Минске 14 июля событий, связанных с нарушением общественного порядка. По данным МВД республики, правоохранительные органы во вторник задержали в различных регионах страны более 250 человек. По данным правозащитников, силовиками в Минске было задержано более 200 участников акции в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты Белоруссии.