Путин изменил рабочие планы и поедет в Крым 20 июля 

Президент России Владимир Путин перенес с нынешнего четверга на предстоящий понедельник рабочую поездку в Крым . Вместо нее на 16 июля глава государства назначил первое совещание по предстоящему бюджетному процессу.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами [Кремлем] поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", — сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, 16 июля "президент будет работать в Ново-Огарево и сегодня он даст старт бюджетному процессу". "Президент принял решение сегодня собрать первое из совещаний, прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", — уточнил представитель Кремля.