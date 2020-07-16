Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин изменил рабочие планы и поедет в Крым 20 июля 

ТАСС и ещё 10 48 минут назад
Путин изменил рабочие планы и поедет в Крым 20 июля
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин перенес с нынешнего четверга на предстоящий понедельник рабочую поездку в Крым. Вместо нее на 16 июля глава государства назначил первое совещание по предстоящему бюджетному процессу.
"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами [Кремлем] поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", — сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, 16 июля "президент будет работать в Ново-Огарево и сегодня он даст старт бюджетному процессу". "Президент принял решение сегодня собрать первое из совещаний, прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", — уточнил представитель Кремля.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
ТАСС: последние новости
Дума рассмотрит поправки к проекту об обязанности росгвардейцев представляться гражданам Дума рассмотрит поправки к проекту об обязанности росгвардейцев представляться гражданам Германия отказалась менять позицию по "Северному потоку - 2" после слов Помпео Германия отказалась менять позицию по "Северному потоку - 2" после слов Помпео ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого на Украине Boeing ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого на Украине Boeing
Политика , Конфликты , Крым наш , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши
Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши
Видео
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение