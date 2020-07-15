Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым

Трубопроводные войска Минобороны РФ в кратчайшие сроки протянули магистраль, по которой вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма будет поступать в Симферополь, сообщает газета «Взгляд». Ожидается, что столица полуострова будет ежесуточно получать до 50 тысяч кубометров воды.
Журналисты подчеркивают, что система мобильных водопроводов, общей протяженностью более 50 километров, была установлена «в считанные дни». В операции приняли участие более 300 военнослужащих и 140 единиц техники из числа подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов. В результате были соединены Тайганское и Симферопольское водохранилища.
«После прокладки воду воду по трубопроводу буду прокачивать передвижные насосные станции», — цитирует издание слова представителя пресс-службы министерства обороны РФ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главком украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа предположил, что с целью обеспечения Крыма питьевой водой Россия может пойти на вторжение в Херсонскую область. При этом военачальник подчеркнул, что армия Украины готова отразить возможную атаку россиян.