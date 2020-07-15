Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым

Трубопроводные войска Минобороны РФ в кратчайшие сроки протянули магистраль, по которой вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма будет поступать в Симферополь , сообщает газета «Взгляд» . Ожидается, что столица полуострова будет ежесуточно получать до 50 тысяч кубометров воды.

Журналисты подчеркивают, что система мобильных водопроводов, общей протяженностью более 50 километров, была установлена «в считанные дни». В операции приняли участие более 300 военнослужащих и 140 единиц техники из числа подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов. В результате были соединены Тайганское и Симферопольское водохранилища.

«После прокладки воду воду по трубопроводу буду прокачивать передвижные насосные станции», — цитирует издание слова представителя пресс-службы министерства обороны РФ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», главком украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа предположил, что с целью обеспечения Крыма питьевой водой Россия может пойти на вторжение в Херсонскую область. При этом военачальник подчеркнул, что армия Украины готова отразить возможную атаку россиян.