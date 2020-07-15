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Росгвардию хотят наделить новым правом 

Артём Кульша 51 минуту назад
Росгвардейцы получат новое право
Фото: ТАСС
Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), возможно, смогут не представляться при пресечении преступления и преследовании преступника. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который обязывает росгвардейцев назвать свои должность, звание и фамилию при обращении к гражданину, за исключением обстоятельств, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью тех или иных лиц.
Недавно группа депутатов Госдумы предложила освободить сотрудников Росгвардии от необходимости представляться еще и при пресечении преступления или правонарушения и преследовании преступника или правонарушителя.
Вчера комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал парламентариям поддержать законопроект во втором чтении. Оно состоится сегодня.
Проект того же закона подразумевает, что росгвардейцы будут обязаны сообщить причину и цель обращения к гражданину и разъяснить ему причину и основания применения по отношению к нему мер, ограничивающих его права и свободы.
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Политика , Общество , Росгвардия , Госдума
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