Росгвардейцы получат новое право

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который обязывает росгвардейцев назвать свои должность, звание и фамилию при обращении к гражданину, за исключением обстоятельств, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью тех или иных лиц.

Недавно группа депутатов Госдумы предложила освободить сотрудников Росгвардии от необходимости представляться еще и при пресечении преступления или правонарушения и преследовании преступника или правонарушителя.

Вчера комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал парламентариям поддержать законопроект во втором чтении. Оно состоится сегодня.

Проект того же закона подразумевает, что росгвардейцы будут обязаны сообщить причину и цель обращения к гражданину и разъяснить ему причину и основания применения по отношению к нему мер, ограничивающих его права и свободы.