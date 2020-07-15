Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Давай, давай»: Кадыров заставил подчиненных отжиматься 

Мария Иванова и ещё 2 6 минут назад
Кадыров заставил чиновников отжиматься
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров снял видео с отжиманиями чеченских чиновников. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Для упражнения глава региона дал чиновникам специальный снаряд с узким хватом. Отжиматься им пришлось прямо посреди дороги.
Запись демонстрирует, что некоторым из подчиненных Кадырова отжимания давались с трудом, двое из них упали на бок. «КП» отмечает, что успешно справился с заданием друга детства Кадырова, командир отряда СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов.
«Давай, давай», — подбадривал их глава Чечни.
Интернет-пользователи одобрили идею Кадырова и предположили, что некоторым чиновникам мешает отжиматься живот.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году глава Чечни показал видео с местным начальником ГИБДД, который делал упражнения с шестом на плечах. Кадыров отмечал, что сомневался в «рациональности использовании сотрудников ГИБДД, не желающих следить за собой».
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Политика , Рамзан Кадыров , Абузайд Висмурадов , ГИБДД , Комсомольская правда , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
Названа «роль» РФ в протестах против власти в Сербии
Названа «роль» РФ в протестах против власти в Сербии
В Москве загорелся жилой дом
В Москве загорелся жилой дом
Медведев предупредил о новой волне коронавируса
Медведев предупредил о новой волне коронавируса
Видео
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение