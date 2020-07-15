Кадыров заставил чиновников отжиматься

Все новости на карте

Для упражнения глава региона дал чиновникам специальный снаряд с узким хватом. Отжиматься им пришлось прямо посреди дороги.

Запись демонстрирует , что некоторым из подчиненных Кадырова отжимания давались с трудом, двое из них упали на бок. «КП» отмечает, что успешно справился с заданием друга детства Кадырова, командир отряда СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов

«Давай, давай», — подбадривал их глава Чечни.

Интернет-пользователи одобрили идею Кадырова и предположили, что некоторым чиновникам мешает отжиматься живот.