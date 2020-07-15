Кадыров заставил чиновников отжиматься

Глава Чечни Рамзан Кадыров снял видео с отжиманиями чеченских чиновников. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Для упражнения глава региона дал чиновникам специальный снаряд с узким хватом. Отжиматься им пришлось прямо посреди дороги.
Запись демонстрирует, что некоторым из подчиненных Кадырова отжимания давались с трудом, двое из них упали на бок. «КП» отмечает, что успешно справился с заданием друга детства Кадырова, командир отряда СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов.
«Давай, давай», — подбадривал их глава Чечни.
Интернет-пользователи одобрили идею Кадырова и предположили, что некоторым чиновникам мешает отжиматься живот.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году глава Чечни показал видео с местным начальником ГИБДД, который делал упражнения с шестом на плечах. Кадыров отмечал, что сомневался в «рациональности использовании сотрудников ГИБДД, не желающих следить за собой».