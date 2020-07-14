Россия и Белоруссия открывают границы между странами

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Россия выразила готовность восстановить транспортное сообщение с его страной. Границы откроют в ближайшие дни.

Такое заявление политик сделал после переговоров с российском коллегой Михаилом Мишустиным, передаёт РИА Новости.

Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь, — подчеркнул он.

При этом, по его словам, председатель российского правительства не стал называть конкретных сроков и попросил дождаться официального решения.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе. По его словам, это произойдёт в случае стабилизации эпидемиологической ситуации.