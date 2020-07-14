Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Белоруссия анонсировали открытие границ между странами 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Россия и Белоруссия открывают границы между странами
Фото: Reuters
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Россия выразила готовность восстановить транспортное сообщение с его страной. Границы откроют в ближайшие дни.
Такое заявление политик сделал после переговоров с российском коллегой Михаилом Мишустиным, передаёт РИА Новости.
Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь, — подчеркнул он.
При этом, по его словам, председатель российского правительства не стал называть конкретных сроков и попросил дождаться официального решения.
Ранее NEWS.ru писал, что замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе. По его словам, это произойдёт в случае стабилизации эпидемиологической ситуации.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
News.ru: последние новости
Путин сократил число людей в погонах в центральном аппарате МВД Путин сократил число людей в погонах в центральном аппарате МВД Миллиардер Саввиди попросил Путина встать на защиту Собора Святой Софии Миллиардер Саввиди попросил Путина встать на защиту Собора Святой Софии Чеченец избил блогера и извинился после вмешательства Кадырова Чеченец избил блогера и извинился после вмешательства Кадырова
Политика , СНГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
«Сильно переживает»: Ефремов отощал и скандалит с женой
00:15
«Сильно переживает»: Ефремов отощал и скандалит с женой
Общество Происшествия
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение