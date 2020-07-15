«На основании вашего распоряжения была начата работа по сбору средств для оказания помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина»», — говорится в документе.

Отмечается, что на выделенные партией 200 тысяч рублей уже создан раздел на сайте совхоза, посвященный сбору средств, настроена реклама в социальных сетях, в интернете публикуются сообщения и видеозаписи с просьбами о перечислении денег, также сбор средств организован на площадке Boomstarter. В своем обращении Афонин просит перечислить еще 200 тысяч рублей, чтобы увеличить собираемость средств.

На сайте совхоза указано, что осуществляется сбор благотворительной помощи «Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18». Указано, что общий долг составляет более 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей, собрать удалось чуть больше 19 млн рублей.

Согласно статье 33 Федерального закона «О политических партиях», партиям выделяют деньги из федерального бюджета по итогам участия в выборах, чтобы компенсировать финансовые затраты. Следовательно, КПРФ частично тратит государственные деньги на то, чтобы погасить долг Грудинина. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей КПРФ.

Ранее арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ряда акционеров подмосковного «Совхоза имени Ленина», требующих взыскать с его директора Павла Грудинина около 829 млн рублей, передает деловая газета «Взгляд». В итоге, суд принял решение взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей в пользу его предприятия.

Зюганов также обратился к президенту России, председателю правительства и Совету безопасности страны по этому поводу. Как заявил глава КПРФ, он надеется, что власти РФ разберутся с ситуацией вокруг данного совхоза, пишет РИА «Новости».