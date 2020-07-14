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Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса 

RT на русском 52 минуты назад
«Нет гарантий»: Медведев о новых волнах коронавируса
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Нет гарантий того, что не будет второй или третьей волн распространения коронавируса, в связи с этим нужно активизировать международное сотрудничество. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на международном межпартийном круглом столе с участием руководства зарубежных парламентских партий на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19».
«Никто не может дать гарантии, что не будет ухудшений, второй, третьей волны, что эффективными окажутся лекарства», — цитирует Медведева пресс-служба партии.
По его словам, только совместной работой можно достичь желаемых результатов.
«Несмотря на разницу позиций, идеологических подходов, постараться придать импульс этой работе, чтобы мы смогли преодолеть самый страшный вызов, с которым столкнулось человечество в XXI веке», —добавил он.
Как подчеркнул Медведев, никто не знает, как долго миру нужно будет находиться в этом противостоянии, но наличие оптимистической воли является положительным моментом.
Ранее главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится в начале пандемии коронавируса.
Он прогнозирует, что она усилится перед тем, как ослабеет.
Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
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Комментарии 1
Политика , Мелита Вуйнович , Дмитрий Медведев , Энтони Фаучи , Единая Россия , ВОЗ
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