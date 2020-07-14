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Володин предупредил украинцев об уголовной ответственности за непризнание Крыма российским 

Свободная пресса и ещё 3 1 час назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что украинские политики, не признающие Крым частью России, могут быть привлечены к ответственности.
«Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать экстрадиции к нам в страну», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
США "лишили" Украину Крыма
Ранее «СП» сообщала, что российские депутаты в первом чтении приняли поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий.
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Политика , Видео , Вячеслав Володин , Госдума
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