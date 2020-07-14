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«Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать экстрадиции к нам в страну», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Ранее «СП» сообщала, что российские депутаты в первом чтении приняли поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий.