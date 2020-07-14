Володин пригрозил наказать украинских политиков 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, в том числе и украинские политики, будут нести ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Одно из них подразумевает запрет на отчуждение территорий России. Изменения в основной закон страны по итогам голосования одобрили 77,92% россиян, против высказались 21,27%.

Сегодня в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что будет установлена ответственность, в том числе и для иностранных политиков.

«Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции сюда», — пояснил он.

Володин также особо предупредил украинских политиков, делающих заявления о возвращении Крыма.

«Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну», — отметил парламентарий.

Законопроект, в котором предлагается внести поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», предусматривает наказание за нарушение территориальной целостности РФ — до десяти лет лишения свободы, а за призывы к отчуждению территорий — до четырех лет.