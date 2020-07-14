Путин может запросить документы по делу Сафронова 

"Безусловно, он осведомлен об этом деле", — ответил Песков на вопрос, знает ли Путин о деле Сафронова.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.