Путин может запросить документы по делу Сафронова 

Президент России Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Безусловно, он осведомлен об этом деле", — ответил Песков на вопрос, знает ли Путин о деле Сафронова.
7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.