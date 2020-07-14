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Путин может запросить документы по делу Сафронова 

Газета.Ru 52 минуты назад
Президент России Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Безусловно, он осведомлен об этом деле", — ответил Песков на вопрос, знает ли Путин о деле Сафронова.
7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
Назван способ передачи данных Сафроновым
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Политика , Видео , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Владимир Путин , Роскосмос , Совет Федерации , Газета.Ru , Ведомости
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