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Володин пригрозил украинским политикам за слова о Крыме 

Lenta.ru и ещё 21 27 минут назад
Володин пригрозил украинским политикам за слова о Крыме
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил украинским политикам экстрадицией в Россию за слова о Крыме. Так он прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта о защите территориальной целостности РФ, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его словам, противоправные высказывания «аукнутся» всем — «будь это Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки».
Ранее Володин сообщил, что и российские политики позволяли себе призывы отдать российские территории.
Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев подтвердил, что в случае принятия закона российские правоохранители смогут привлекать к ответственности иностранцев за заявления об отчуждении части территории России.
Согласно проекту закона, за публичные призывы отдать, к примеру, Крым, Калининград, Курилы грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. За нарушение территориальной целостности страны предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы.
Законопроект подготовлен для закрепления норм обновленной Конституции, которые были одобрены в ходе всероссийского голосования.
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Политика
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