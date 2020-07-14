Песков рассказал, как Путин использует ручку

В мае, как сообщал «Рамблер», во время совещания о борьбе с пожарами и паводками Путин отбросил ручку на стол, а вчера раскрутил ее в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Сегодня журналисты спросили Пескова, стоит ли россиянам забивать себе голову подобными информационными поводами.

«Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами», — ответил он, подчеркнув, что Путин использует ручку для того, чтобы писать.

Во время вчерашнего совещания президент заявил вице-премьеру России Марату Хуснуллину , произнесшему фразу «Деньги есть», что его это радует и настораживает одновременно, потому что следует понимать, какой будет отдача от этих вложений, а не насыпать их как сеятель.

В ходе своего выступления Хуснуллин рассказал, что основной целевой показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» может быть достигнут к 2026-2027 году, а нацпроекта по развитию городской среды — перевыполнен.