Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль высказался о ручках Путина 

Артём Кульша и ещё 5 26 минут назад
Песков рассказал, как Путин использует ручку
Фото: kremlin.ru
Гражданам России не следует думать о том, как президент России Владимир Путин обращается с пишущими ручками. Об этом, как сообщает «Медуза», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В мае, как сообщал «Рамблер», во время совещания о борьбе с пожарами и паводками Путин отбросил ручку на стол, а вчера раскрутил ее в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Сегодня журналисты спросили Пескова, стоит ли россиянам забивать себе голову подобными информационными поводами.
«Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами», — ответил он, подчеркнув, что Путин использует ручку для того, чтобы писать.
Во время вчерашнего совещания президент заявил вице-премьеру России Марату Хуснуллину, произнесшему фразу «Деньги есть», что его это радует и настораживает одновременно, потому что следует понимать, какой будет отдача от этих вложений, а не насыпать их как сеятель.
В ходе своего выступления Хуснуллин рассказал, что основной целевой показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» может быть достигнут к 2026-2027 году, а нацпроекта по развитию городской среды — перевыполнен.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Комментарии 3
Политика , Марат Хуснуллин , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Навального возбудили уголовное дело
Против Навального возбудили уголовное дело
«16 июля никто никуда не полетит»
«16 июля никто никуда не полетит»
Россияне готовятся к выплатам за продолжительный брак
Россияне готовятся к выплатам за продолжительный брак
Госдума приняла законопроект о защите территориальной целостности
Госдума приняла законопроект о защите территориальной целостности
Видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Против Навального возбудили уголовное дело
00:40
Против Навального возбудили уголовное дело
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение