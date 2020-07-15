Зачем голландцам второй процесс против РФ по делу МН17?

Heise (Германия) видит в этом шаге Зачем голландцам второй процесс против России по поводу MH17 — на этот раз в ЕСПЧ видит в этом шаге Гааги признаки неуверенности в том, что ей удастся довести собственный судебный процесс против четырех обвиняемых из ДНР до обвинительного вердикта. Доказательств их вины и связи гибели «Боинга» с Россией у Гааги может просто не быть. А суд в ЕСПЧ поможет выставить политизированное обвинение — поговорить об общей поддержке Россией повстанцев на востоке Украины , отойти от альтернативных версий, которые автор статьи явно рассматривает серьезно.

О мотивах этого шага, сделанного параллельно с текущим судебным процессом в самих Нидерландах по делу МН17, можно только гадать. Может быть, это недовольство ходом процесса или доказательной базой, представленной нидерландской госпрокуратурой?

Суд по делу МН17 [в Гааге], прослушав сообщения государственной прокуратуры и защиты Олега Пулатова , который лично, как и другие обвиняемые, на суд не явился, на своем последнем заседании принял следующее решение. Нидерландский суд разрешает вести дальнейшее расследование вопреки протесту прокуратуры , а также решает дать защите время изучить материалы уголовного дела объемом 40 тысяч страниц и поговорить с обвиняемыми в России. Это означает, что процесс может затянуться на годы и что судьи пытаются хотя бы для вида придать процессу беспристрастный характер.

Поэтому сюрпризом стало заявление нидерландского министерства иностранных дел. МИД решил, несмотря на идущий судебный процесс, предъявить России иск еще и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) «за ее роль в уничтожении лайнера, следовавшего рейсом МН17». В заявлении говорится, что министерство передаст всю имеющуюся у государственного обвинения информацию ЕСПЧ и рассчитывает таким образом поддержать еще и индивидуальные иски родственников жертв катастрофы.

Вопрос о том, примет ли ЕСПЧ этот иск, остается открытым. Российское министерство иностранных дел пожаловалось на то, что его об иске не известили. По мнению министерства, ЕСПЧ должен выяснить вопрос о допуске иска с обеими сторонами. В то же время российский МИД предупреждает, что это может занять годы, и в очередной раз подчеркивает, что Россия не имеет никакого отношения к уничтожению лайнера. Кроме того, Москва обвиняет нидерландское правительство в том, что оно с самого начала всю вину возложило только на Россию. Оно якобы действовало не в соответствии с резолюцией ООН , а «исключительно в рамках антироссийской логики», поэтому все показания свидетелей и мнения экспертов, противоречащие желаемому сценарию, отвергались. А обращение в ЕСПЧ, полагают в Москве, приводит якобы к дальнейшей политизации поисков истины.

Почему нидерландское правительство хочет создать еще одну площадку для разбирательства?

Помимо этого иска, в ЕСПЧ рассматривается еще и иск эксперта по воздушному праву Эльмара Гимулла (Elmar Giemulla) от имени родственников погибших к Украине, потому что та не закрыла воздушное пространство. Иск до сих пор не был ни принят, ни отвергнут.

Нидерландское правительство вместе с правительством Австралии , также представленным в Совместной следственной группе (ССГ, английская аббревиатура JIT — Joint Investigation Team — прим. ред.), быстро возложили ответственность за уничтожение самолета на Россию. Украина была вынесена за скобки. Бельгия Малайзия , также члены ССГ, от обвинения воздержались.

Почему нидерландское правительство хочет начать параллельный процесс в Европейском суде по правам человека, несмотря на то, что в его собственной стране идет уголовный процесс по тому же делу? Дело в том, что голландский процесс касается напрямую только трех бывших российских военных и сотрудников спецслужб, а не российского государства и его правительства в целом. Обращение в ЕСПЧ должно указать на то, что руководство «народных республик» находилось в тесном контакте с представителями российского правительства . А оно якобы оказывало далеко не только чисто военно-техническую поддержку. Однако относительно прямой ответственности российского правительства в трагедии с МН17 пока не найдено доказательств, которые можно было бы предъявить в суде. Сможет ли нидерландское правительство предъявить таковые ЕСПЧ, неясно.

Конечно, можно строить предположения, почему нидерландское правительство хочет создать еще одну площадку для разбирательства этого дела. Возможно, оно недовольно независимостью собственной системы правосудия или не убеждено в том, что суд сможет вынести вердикт быстро и — главное — точно против России. Подключение ЕСПЧ может оказать давление на нидерландский суд. Возможно также, что должно быть усилено давление непосредственно на Россию, чтобы та согласилась говорить с нидерландским правительством о собственной государственной ответственности за инцидент. Какую цель должны преследовать эти разговоры, когда Москва полностью отрицает свою ответственность, остается секретом нидерландского правительства. А оно, по всей видимости, просто таким образом пытается подчеркнуть свою значимость.

А возможно, в Нидерландах не хотят допустить, чтобы в ходе процесса был подвергнут сомнению тезис о ракете «Бук», — что именно эта российская ракета стала причиной гибели «Боинга». Во всяком случае, суд пытается показать, что он не поддается политическому давлению и не следует беспрекословно за Совместной следственной группой (ССГ). Хотя судьи ведут себя амбивалентно, что можно сказать и о защите, которая пока не проявляет особой конфронтационности.

Почему защищают только Пулатова?

Защита россиянина Олега Пулатова, который отрицает какую-либо свою вину, осуществляется нидерландцами Будевейном ван Эйком (Boudewijn van Eijck) и Сабиной тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate), а также российским адвокатом Еленой Кутьиной из адвокатской конторы «Ковалев и партнеры», регулярно работающей на российское Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру России. Как сказал ван Эйк, защита финансируется неким российским фондом, о котором он ничего не знает или не хочет говорить. То есть защита представляет пока еще неясные российские интересы.

Непонятно, почему адвокаты защищают только Пулатова? Или Гиркин ( Игорь Гиркин , псевдоним Стрелков, — россиянин, занимавший короткое время пост министра обороны ДНР в 2014-м году — прим. ред.) впал в немилость? Этот бывший офицер ФСБ был в 2014 году «министром обороны» «Донецкой народной республики» и уже тогда критиковал Москву за то, что она не поддерживает сепаратистов. Эти обвинения он высказывает до сих пор. Или, может быть, бывший офицер ГРУ Дубинский (еще один обвиняемый) и Гиркин напрямую замешаны в уничтожении лайнера, в то время как Пулатов не имеет к этому никакого отношения? Или оставшиеся двое россиян-обвиняемых считаются [в России] слишком неблагонадежными, то есть высказывающими оппозиционные взгляды?

Суд блокирует многие расследования

Судом разрешен допрос свидетелей и экспертов с целью выяснить, взорвалась ли ракета «Бук» рядом с самолетом или внутри него. Рассматривался и вопрос, был ли целью ракеты «Боинг» или [украинский] военный самолет, летевший неподалеку от МН17. Кроме того, защита может осмотреть реконструкцию самолета, чтобы проверить утверждение некоторых свидетелей защиты, что на нем имеются следы разных видов оружия. Далее речь идет о якобы имеющихся снимках с американских спутников. Суд вновь потребовал их просмотра, но заблокировал пока допрос сотрудника нидерландских спецслужб, который якобы уже их просмотрел.

Однако защита может лишь после суда потребовать, чтобы рассматривались и альтернативные сценарии, которые после суда якобы небезосновательно были отвергнуты. Правда, для этого защита должна убедительно опровергнуть основные положения сценария с [выпущенным сепаратистами] «Буком». А этот сценарий преподносится государственной прокуратурой как безальтернативный. Будет ли проведено следствие по другой гипотезе защиты, указывающей на возможность уничтожения лайнера украинским истребителем, суд решит позже. Аргументация суда, как справедливо отметил Джон Хелмер (John Helmer), странная. Получается, что обвиняемый доказывает суду свою невиновность, прося разрешения предъявить суду доказательства. В то время как вообще-то это обвинитель должен что-то доказывать. Обвиняемый до тех пор должен считаться невиновным, пока прокуратура не докажет его вину.

Сценарий с «Буком» исходит из того, что один из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» был доставлен из России в контролируемую сепаратистами область, что там неподалеку от населенного пункта Первомайский с его помощью был сбит лайнер рейса МН17, что затем ЗРК был возвращен в Россию и что четыре обвиняемых руководили его транспортировкой. Суд допускает перепроверку доказательств относительно места запуска ракеты и допрос одного из экспертов о её максимальной дальности поражения.

Отклонено приобщение к делу данных украинского радара, которые прокуратура вообще не хочет принимать во внимание. Так же отклонено требование запросить у НАТО данные системы AWACS, так как альянс заявил, что у него нет значимых данных, относящихся к делу. Курьёзно и отклонение требования дать возможность защите в присутствии ее собственного эксперта прослушать всю 30-минутную аудиозапись речевого регистратора переговоров экипажа МН17, содержащую двухминутный отрезок, представленный суду. Государственная прокуратура якобы заявила, что защита может прослушать всю запись, хотя это и кажется излишним:

«Суд считает, что это в достаточной степени удовлетворяет желание защиты в дополнительном расследовании, поэтому это требование отклоняется».

Странная логика — по меньшей мере, с точки зрения стороннего наблюдателя.