В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

«У нас есть (Сергей) Жигарев — председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев — тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко», —рассказал Жириновский в эфире [RTVI].

9 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, он был задержан.

По данным следствия, губернатор Хабаровского края причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 10 июля Басманный районный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября этого года.