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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на пост врио главы Хабаровского края 

Rambler News Service и ещё 6 1 час назад
В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал кандидатов на пост и.о. губернатора Хабаровского края в случае отставки Сергея Фургала. В ходе ответа на вопрос журналиста он подчеркнул, что именно представитель ЛДПР должен занять этот пост.
«У нас есть (Сергей) Жигарев — председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. (Михаил) Дегтярев — тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока (Андрей) Андрейченко», —рассказал Жириновский в эфире [RTVI].
9 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, он был задержан.
По данным следствия, губернатор Хабаровского края причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 10 июля Басманный районный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября этого года.
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Комментарии
Политика , Криминал , Происшествия , Светлана Петренко , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ЛДПР , СКР , Хабаровский Край
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