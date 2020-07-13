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Лавров и Помпео обсудили встречу «пятёрки» Совбеза ООН 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Лавров и Помпео обсудили встречу «пятёрки» Совбеза ООН
Фото: News.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарём США Майком Помпео.
О разговоре сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Контакт состоялся по инициативе Вашингтона. Собеседники подробно обсудили ход подготовки встречи лидеров стран — постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай, которую предлагает провести Москва. Помпео и Лавров обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний совместных рабочих групп по военно-политической тематике.
Политики также коснулись темы урегулирования вооружённых конфликтов в разных частях света, включая ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане. Также стороны затронули ряд иных актуальных вопросов международной повестки.
Президент России Владимир Путин ранее написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, российский лидер, среди прочего, призвал провести встречу пяти ядерных держав, на которой стороны обсудят ситуацию в мире.
Как передавал NEWS.ru, Путин считает, что такая встреча будет востребованной и полезной, так как в международных делах накопилось много неопределённости.
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Комментарии
Политика , Африка , Ближний Восток , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , США
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