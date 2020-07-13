Лавров и Помпео обсудили встречу «пятёрки» Совбеза ООН 

Политики также коснулись темы урегулирования вооружённых конфликтов в разных частях света, включая ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане. Также стороны затронули ряд иных актуальных вопросов международной повестки.

Президент России Владимир Путин ранее написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, российский лидер, среди прочего, призвал провести встречу пяти ядерных держав, на которой стороны обсудят ситуацию в мире.

Как передавал NEWS.ru, Путин считает, что такая встреча будет востребованной и полезной, так как в международных делах накопилось много неопределённости.