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Путин сократил центральный аппарат МВД более чем на 130 человек 

ТАСС и ещё 5 55 минут назад
Путин уволил больше сотни человек из ЦА МВД
Фото: ТАСС
Численность центрального аппарата МВД РФ сокращена до 5 834 человек, говорится в указе президента РФ, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6 580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5 834 человек, федеральных гражданских служащих — 661 человек, работников — 85 человек", — говорится в указе.
Ранее согласно указу президента от 01.03.2011 №248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" предельная штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6 712 человек. При этом изменилось только число людей в погонах, численность гражданских служащих и работников осталась прежней.
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Политика , МВД
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