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Москва призвала Баку и Ереван к немедленному прекращению огня 

ИА Regnum и ещё 5 29 минут назад
Немедленное прекращение огня необходимо между Арменией и Азербайджаном, заявил 13 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в МИД РФ.
В ходе телефонных переговоров, которые глава МИД РФ провёл раздельно с коллегами из двух республик, Лавров «призвал стороны к немедленному прекращению огня».
Также российская сторона призвала Ереван и Баку проявить сдержанность «с учётом принятых обязательств» и предложений, сделанных представителями России, Соединённых Штатов и Франции «в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ».
Лавров заявил в ходе переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении, что РФ и впредь будет выступать как посредник в диалоге этих двух республик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Арменией и Азербайджаном произошло вооружённое столкновение: 12 июля на границе двух республик была применена артиллерия. Есть погибшие (три человека) и раненые.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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