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Путин дал поручение по авиасообщению с Турцией 

Артём Кульша и ещё 7 7 минут назад
Президент России Владимир Путин два дня назад поручил Министерству транспорта начать переговоры с Министерством транспорта Турции о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
13 июля, как сообщал «Рамблер», Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В пресс-службе Кремля сообщали, что в ходе него главы государств обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки, в том числе о перспективах возобновления туристических обменов.
Россия и Турция возобновляют авиасообщение
Сегодня Министерство транспорта Турции сообщило, что достигло договоренности с властями России о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. В свою очередь, Песков сообщил, что после разговора двухдневной давности Путин и Эрдоган поручили министерствам транспорта начать соответствующие переговоры.
Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Комментарии 21
Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Ситуация в мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Минтранс РФ , Турция
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