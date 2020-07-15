Путин дал поручение по авиасообщению с Турцией 

13 июля, как сообщал «Рамблер», Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . В пресс-службе Кремля сообщали, что в ходе него главы государств обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки, в том числе о перспективах возобновления туристических обменов.

Сегодня Министерство транспорта Турции сообщило, что достигло договоренности с властями России о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. В свою очередь, Песков сообщил, что после разговора двухдневной давности Путин и Эрдоган поручили министерствам транспорта начать соответствующие переговоры.

Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.