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В Чечне отреагировали на избиение русского блогера чеченцами 

Lenta.ru и ещё 2 28 минут назад
В Чечне занимаются вопросом избиения блогера Коваленко
Фото: РИА Новости
В Чечне знают об избиении блогера Святослава Коваленко и занимаются этим вопросом. Таким образом отреагировал на произошедшее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, передает Baza в своем Telegram-канале.
По его словам, все участники инцидента найдены.
«Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. [Глава Чечни Кадыров] Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений», — сказал Дудаев.
О произошедшем стало известно 12 июля, в социальных сетях появились кадры, как компания чеченцев в Москве избивает человека. На протяжении всего видео слышен голос пострадавшего.
«Толпой пришли на одного! Да, я русский!» — кричит мужчина и называет по имени одного из присутствующих.
Позже издание «360» сообщило, что в числе нападавших был блогер Зелимхан. По его словам, Коваленко в одном из своих видео высмеял его с друзьями. Чеченский блогер уточнил, что участники потасовки после произошедшего написали объяснительные.
В начале июня сообщалось, что уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания. Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети.
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Политика , Чеченская Республика
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