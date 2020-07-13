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В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии 

РИА Новости 1 час назад
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Фото: РИА Новости
Дестабилизация ситуации в Сербии не отвечает интересам России на Балканском полуострове, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя обвинения в адрес РФ в причастности к антиправительственным беспорядкам в Белграде.
Ранее сербская прозападная НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются "примитивными русофобскими клише". МИД РФ назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены "странные типы" из других государств.
"Организация "цветных" политических мятежей никогда не была инструментом России в диалоге с другими странами, тем более в отношении Сербии, которая отказалась вводить санкции против РФ и тесно сотрудничает с нашей страной. Дестабилизация Сербии противоречит интересам России на Балканах и ставит под угрозу нынешний статус этой страны как нейтрального, внеблокового государства, дружественного России", — сказала Панина.
Она также добавила, что "для натовского лобби" на Балканах Вучич является "костью в горле".
"Сейчас его пытаются отстранить от власти любыми способами, в том числе и путем вовлечения в массовые беспорядки патриотически настроенных сербов, опасающихся "капитуляции", "сдачи суверенитета над Косово", — заявила депутат.
Участники протестных выступлений, начавшихся на минувшей неделе в Белграде и других городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий.
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Комментарии
Политика , Елена Панина , Александр Вучич , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Сербия
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