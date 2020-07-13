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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом 

РИА Новости 33 минуты назад
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в понедельник.
"Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили, прежде всего, экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры двух стран также оценили ситуацию в Ливии и Сирии и коснулись других региональных вопросов", — говорится в сообщении.
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Политика , Владимир Путин , Ливия , Сирия , Турция
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