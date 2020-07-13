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Мишустин заявил, что нацпроекты должны быть скорректированы к осени 

ТАСС 47 минут назад
Мишустин: нацпроекты должны быть скорректированы к осени
Фото: ТАСС
По словам премьер-министра, это необходимо, для того чтобы синхронизировать корректировку с формированием бюджета на ближайшую трехлетку
Ключевые параметры национальных проектов надо скорректировать осенью текущего года, чтобы учесть при подготовке бюджета. Об этом заявил на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую трехлетку", — сказал Мишустин.
По его словам, важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дома, школы, дороги, больницы и новые производства.
"Правительство приложит все усилия для достижения намеченных целей, решения поставленных задач", — заверил премьер-министр.

Сроки достижения национальных целей

Премьер также сообщил, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.
"Возможно продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года. При этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад. И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время", — сказал Мишустин.
По его словам, правительству в ближайшие годы предстоит работать в условиях жестких бюджетных ограничений.
"Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой — создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним", — сказал Мишустин.

Комплекс национальных целей

Мишустин сообщил, что правительство после обсуждения с бизнесом, партиями и общественным организациями сформулировало возможное содержание комплекса национальных целей.
"Подробно обсуждали возможную корректировку национальных целей. С учетом этого и вашего сегодняшнего выступления, хотел бы еще раз сформулировать возможное содержание комплекса национальных целей. Первое — сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Второе — возможности самореализации развития талантов. Третье — комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое — достойный эффективный труд людей и успешное предпринимательство. Пятое — цифровая трансформация", — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что достижение национальных целей подчинено решению поставленной президентом приоритетной задачи — повышению качества жизни каждого человека, и направлено на прорывное развитие России, создание комфортных условий для всех, кто живет в РФ.
Мишустин напомнил, что правительство представило президенту общенациональный план развития экономики, целью которого является возобновление экономического роста.
"Это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию. В нем уже содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие два года", — добавил премьер-министр.
Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Политика , Михаил Мишустин
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