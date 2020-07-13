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МИД РФ отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана 

Артём Кульша и ещё 5 1 час назад
Эскалация на границе между Арменией и Азербайджаном угрожает безопасности региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) России.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций из танка и миномета, а Министерство обороны Азербайджана Армению — в обстреле своих из минометов. Сегодня утром азербайджанское Министерство обороны сообщило об уничтожении в ходе ночных боев живой силы, автомобильной техники, артиллерийских установок и опорного пункта Армении и гибели одного военнослужащего со своей стороны.
Днем МИД России выступил с заявлением о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. В нем выражена серьезная озабоченность ее резким обострением и уверенность, что дальнейшая эскалация ситуации угрожает безопасности региона и поэтому недопустима.
МИД призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня, выразил готовность оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации и принес соболезнования родным и близким погибших.
Комментарии
Политика , Видео , В мире , Министерство обороны , МИД , Азербайджан , Армения
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