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Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск 

РИА Новости 2 часа назад
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Фото: РИА Новости
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать и выполняются все необходимые для людей функции власти.
"Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег", — сказал Трутнев журналистам.
"Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", — отметил вице-премьер.
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Политика , Юрий Трутнев , Хабаровск
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