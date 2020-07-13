Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

«Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания», — сказал он журналистам.

Трутнев сообщил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте в России по инвестиционному климату, а в настоящее время — на 63-м. По словам вице-премьера, к нему поступает очень много обращений от инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, невыполнением обязательств по контрактам.

Трутнев заявил, что разбирается с этими обращениями. «Вообще для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто», — сказал он.

Зампред кабмина также сообщил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что команда, которая сегодня находится в управлении края, продолжает работать, «что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации».

«Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег», — добавил он.