Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Работа руководства Хабаровского края организована плохо, считает заместитель председателя Правительства России, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания», — сказал он журналистам.
Трутнев сообщил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте в России по инвестиционному климату, а в настоящее время — на 63-м. По словам вице-премьера, к нему поступает очень много обращений от инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, невыполнением обязательств по контрактам.
Трутнев заявил, что разбирается с этими обращениями. «Вообще для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто», — сказал он.
Зампред кабмина также сообщил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что команда, которая сегодня находится в управлении края, продолжает работать, «что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации».
«Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с целым рядом коллег», — добавил он.
Ранее, 9 июля, в Хабаровске задержали губернатора региона Сергея Фургала, его этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признаёт, о чём заявил суду.