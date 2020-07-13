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«Мы не должны как сеятель деньги насыпать» 

Артём Кульша 1 час назад
«Мы не должны как сеятель деньги насыпать»
Фото: РИА Новости
Государство не должно насыпать деньги как сеятель. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул N3», заявил президент России Владимир Путин.
Автором «Пула N3», как сообщал «Рамблер», является журналист кремлевского пула, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Сегодня Путин провел заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Вице-премьер России Марат Хуснуллин принял в нем участие. В какой-то момент он произнес фразу «Деньги есть».
«Меня это радует, но, с другой стороны, немного настораживает. Мы не должны как сеятель эти деньги насыпать, не понимая, какова отдача от этих вложений», — заявил Путин.
В ходе своего выступления Хуснуллин рассказал, что основной целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда», ввод 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий пяти миллионов семей в год, может быть достигнут к 2026-2027 году при условии очень напряженной работы и выполнения ряда условий, а задача национального проекта по развитию городской среды может быть перевыполнена.
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Комментарии 3
Политика , Марат Хуснуллин , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Комсомольская правда
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