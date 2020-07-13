Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Впервые за всю истории России»: Путин сделал заявление 

Мария Иванова 37 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что у властей впервые за всю историю появилась возможность «кардинально» изменить ситуацию с жильем в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Жилищный вопрос президент прокомментировал на совещании по национальным проектам после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказавшего о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос», — заявил Путин.
Президент призвал Хуснуллина и правительство в целом не упустить этот шанс и уделить этому направлению особое внимание.
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Вице-премьер рассказал, что к 2026 году пять миллионов российских семей смогут получить жилье. Путин назвал эту цель реалистичной, подчеркнув, что можно добиться и большего.
«Над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. <…> Надо только ставить перед собой амбициозные цели», — заключил Путин.
Как сообщал «Рамблер», подводя экономические итоги 2019 года, власти России рассказали о позитивных результатах в сфере жилья и городской среды: в частности, в 2019-м из аварийных домов переселены 24,5 тысячи человек (в три раза больше планового значения).
Комментарии 55
Политика , Видео , Марат Хуснуллин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Германия придумала наказание за собор для Турции
Германия придумала наказание за собор для Турции
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение