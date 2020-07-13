Президент России Владимир Путин заявил, что у властей впервые за всю историю появилась возможность «кардинально» изменить ситуацию с жильем в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Жилищный вопрос президент прокомментировал на совещании по национальным проектам после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина , рассказавшего о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос», — заявил Путин.

Президент призвал Хуснуллина и правительство в целом не упустить этот шанс и уделить этому направлению особое внимание.

Вице-премьер рассказал, что к 2026 году пять миллионов российских семей смогут получить жилье. Путин назвал эту цель реалистичной, подчеркнув, что можно добиться и большего.

«Над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. <…> Надо только ставить перед собой амбициозные цели», — заключил Путин.

Как сообщал «Рамблер», подводя экономические итоги 2019 года, власти России рассказали о позитивных результатах в сфере жилья и городской среды: в частности, в 2019-м из аварийных домов переселены 24,5 тысячи человек (в три раза больше планового значения).