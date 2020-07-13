Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрутивший ручку во время заседания Путин попал на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Президент России Владимир Путин сегодня проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в котором принимают участие члены правительства. Во время онлайн-заседания с кабмином глава государства раскрутил ручку на столе. Примечательно, что ранее, на совещании по борьбе с паводками и пожарами, он швырнул ее, когда потребовал отчитаться о ситуации в регионах. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.
Сегодня во время заседания Владимир Путин поручил правительству скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев. Президент РФ также отметил важность поддержки занятости населения и обеспечения стабильности доходов россиян.
Политика , Видео , Владимир Путин , Russia Today
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Германия придумала наказание за собор для Турции
Германия придумала наказание за собор для Турции
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение