Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео

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Президент России Владимир Путин сегодня проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в котором принимают участие члены правительства. Во время онлайн-заседания с кабмином глава государства раскрутил ручку на столе. Примечательно, что ранее, на совещании по борьбе с паводками и пожарами, он швырнул ее, когда потребовал отчитаться о ситуации в регионах. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Сегодня во время заседания Владимир Путин поручил правительству скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев. Президент РФ также отметил важность поддержки занятости населения и обеспечения стабильности доходов россиян.