«Азербайджан не одинок»: Анкара обвинила Ереван в военном обострении 

Турция поддержала Азербайджан и обвинила Армению в развязывании конфликта на границе между кавказскими странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также обвинил руководство Армении в боестолкновениях. В свою очередь, Россия пообещала оказывать необходимое содействие для стабилизации ситуации на границе между кавказскими странами.

«То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлюш Чавушоглу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за обострение ситуации на руководство Армении.

«Вчера днем Армения совершила очередную военную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается.

Сегодня рано утром мне предоставили оперативную информацию, ситуация на границе не стабилизировалась. Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении», — заявил лидер Азербайджана на заседании Совета безопасности республики.

Россия выразила свою озабоченность обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые, — сказано в опубликованном заявлении. — Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации».

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