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«Азербайджан не одинок»: Анкара обвинила Ереван в военном обострении 

Daily Storm и ещё 18 4 часа назад
«Азербайджан не одинок»: Анкара обвинила Ереван в военном обострении
Фото: РИА Новости
Турция поддержала Азербайджан и обвинила Армению в развязывании конфликта на границе между кавказскими странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также обвинил руководство Армении в боестолкновениях. В свою очередь, Россия пообещала оказывать необходимое содействие для стабилизации ситуации на границе между кавказскими странами.
«То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлюш Чавушоглу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за обострение ситуации на руководство Армении.
«Вчера днем Армения совершила очередную военную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.
Сегодня напряженная ситуация на границе продолжается.
Сегодня рано утром мне предоставили оперативную информацию, ситуация на границе не стабилизировалась. Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении», — заявил лидер Азербайджана на заседании Совета безопасности республики.
Россия выразила свою озабоченность обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.
«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые, — сказано в опубликованном заявлении. — Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации».
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Политика , Видео , Конфликты , Ильхам Алиев , МИД , Азербайджан , Анкара , Армения , Турция
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