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Путин: Местные власти должны уделять больше внимания развитию спорта 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Для развития массового спорта внимание властей к этой теме не менее важно, чем наличие инвестиций, считает президент РФ Владимир Путин.
В понедельник он провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко нацеливать власти всех уровней на строительство спортивной инфраструктуры.
"На это просто нужно нацеливать региональные и муниципальные команды управленческие​​​. Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях", — сказал он.
Глава государства отметил, что создание инфраструктуры требует финансовых вложений. "Но вы знаете, гораздо более ценным является другое обстоятельство: внимание к этой теме на федеральном, региональном и на — что важнее, может быть, еще — на муниципальном уровне", — считает он.
Например, спортивная или футбольная площадка во дворе "стоят копейки, а результат колоссальный", отметил президент. "Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо и планировать, понимать приоритеты", — добавил он.
"Это один из очевидных приоритетов — здоровье нации, здоровье людей, здоровый образ жизни. Это отрыв от всякой наркоты, от алкоголя и так далее. Особенно у молодых людей. Это точно одно из приоритетных наших направлений", — резюмировал Владимир Путин.
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Комментарии
Политика , Видео , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин
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